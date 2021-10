La definizione e la soluzione di: Avvenuto per combinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OCCASIONALE

Curiosità/Significato su: Avvenuto per combinazione valida per un'apertura minima alle donne o superiore. NB: - Se l'apertore, vinto il colpo, risulta sprovvisto della combinazione minima necessaria per aprire ...

Altre definizioni con avvenuto; combinazione; Trasgredito, contravvenuto; E' storico quello avvenuto in Normandia nel 1944; Ciò che è avvenuto prima; Avvenuto prima; Una combinazione del Lotto; Esiste a leva, a cilindro, a combinazione..; Una combinazione a poker; Pura combinazione; Ultime Definizioni