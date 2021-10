La definizione e la soluzione di: Tornar in sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIENTRARE

Curiosità/Significato su: Tornar in sede guidata da anni dalla figlia di Palmiro Monti, Barbara, ha deciso di tornare nella sede storica di La Chaux-de-Fonds, un palazzo barocco edificato dal fondatore ...

Altre definizioni con tornar; sede; Ritornare in quota; Tornarci su con la mente; Tornare utile; Tornare giudizioso; Ha sede nell’addome; Era sede dei giochi istmici in onore di Poseidone; Vi sedevano i cavalieri di re Artù; Sedersi sui calcagni; Ultime Definizioni