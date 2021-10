La definizione e la soluzione di: Sovrintende al personale in un ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPOSALA

Curiosità/Significato su: Sovrintende al personale in un ospedale delle forze armate italiane. Al servizio sovrintende l'Ispettorato generale della sanità militare. Al 2018 il personale complessivamente ammontava a 6300 ...

