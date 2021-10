La definizione e la soluzione di: Un gioco in cui i partecipanti vengono chiusi in una stanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESCAPE ROOM

Curiosità/Significato su: Un gioco in cui i partecipanti vengono chiusi in una stanza room, o gioco di fuga dal vivo, è un gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d'uscita ...

Altre definizioni con gioco; partecipanti; vengono; chiusi; stanza; Un fallo nel gioco del calcio; Palmipede che ricorda un gioco con i dadi; Un pinnipede giocoliere dal corpo affusolato; Gioco enigmistico; Il gioco di carte col minor numero di partecipanti; I partecipanti a una scelta tramite conta; Una regola per i partecipanti; I partecipanti ad una adunanza di alti prelati; Il gala in cui vengono assegna le ambite statuette; Vengono messe ai voti; Vengono cardate; Vengono a chi soffre di vertigini; Non chiusi; Spiazzi chiusi tutt'intorno; Con gli occhi socchiusi, per celare le emozioni; Chiusi ermeticamente; Determinazione della quantità d'una sostanza; Sostanza corrosiva; Ricorda una sostanza blu; La distanza tra il pollice e il mignolo; Ultime Definizioni