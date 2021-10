La definizione e la soluzione di: Le doppie in battello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TL

Curiosità/Significato su: Le doppie in battello unità costruite dal nono battello in poi dispongono del più potente Trident D5. Nel frattempo però dal 1996 in poi anche le prime 4 unità sono state modificate ...

