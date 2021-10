La definizione e la soluzione di: Si affronta in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEMICO

Curiosità/Significato su: Si affronta in guerra Disambiguazione – "Grande guerra" rimanda qui. Se stai cercando il film del 1959 diretto da Mario Monicelli, vedi La grande guerra. La prima guerra mondiale fu un ...

