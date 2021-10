La definizione e la soluzione di: Abbrevia elenchi in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETC

Curiosità/Significato su: Abbrevia elenchi in breve sillaba breve 2. Vb + C C = sillaba lunga 3. Vl + (C) (C) = sillaba lunga 4. D + (C) (C) = sillaba lunga 5. Vocalis ante vocalem corripitur (“si abbrevia”) ...

Altre definizioni con abbrevia; elenchi; breve; Cadauno abbreviazione; Il tritolo... nelle abbreviazioni; Comanda la compagnia abbreviazione; Un'abbreviazione da siti Internet; Gli elenchi delle vie urbane; Elenchi delle merci presenti in un magazzino; Gli elenchi dei prezzi; Gli elenchi per la spesa; Andato in breve; Andato via in breve; Una breve insegna; Il decigrammo in breve; Ultime Definizioni