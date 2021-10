La definizione e la soluzione di: Lo sono due termini tra loro in un rapporto di dipendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CORRELATIVI

Curiosità/Significato su: Lo sono due termini tra loro in un rapporto di dipendenza dipendenza sessuale è un disturbo psicologico e comportamentale nel quale il soggetto sperimenta una necessità patologica ossessiva di avere rapporti ...

