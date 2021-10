La definizione e la soluzione di: Rinunciò alla primogenitura a favore del fratello per un piatto di lenticchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ESAÙ

Curiosità/Significato su: Rinuncio alla primogenitura a favore del fratello per un piatto di lenticchie primogenitura al fratello Giacobbe in cambio appunto di un piatto di lenticchie. Per un punto Martin perse la cappa L'obiettivo non è stato raggiunto per poco, ma ...

Altre definizioni con rinunciò; alla; primogenitura; favore; fratello; piatto; lenticchie; L'affitta l'espositore alla Fiera; Lo fu lo studioso Lazzaro Spallanzani; Un pinnipede simile alla foca; Un cane dalla vistosa giogaia; Mercanteggiò la primogenitura con Giacobbe; Mercanteggiò la primogenitura con il fratello Giacobbe; Barattò con Giacobbe la primogenitura; Cedette al fratello la primogenitura; Tutt'altro che favorevole; Favorevolmente disposti verso gli altri; Una polizza a favore dei propri cari; Le armi che si spezzano in favore di qualcuno; Fratello di Abele; Il re fratello della Fata Morgana; Il fratello minore di Paperon de' Paperoni; Il dio fratello di Diana; Un piatto sonoro; Il tipico piatto di Valencia; Piatto di carne cruda con grana; Un piatto come la ribollita toscana; In mezzo alle lenticchie; Fave, lenticchie e piselli; Ultime Definizioni