La definizione e la soluzione di: Si prendono per lo più in luglio o agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FERIE

Curiosità/Significato su: Si prendono per lo piu in luglio o agosto 48 minuti per la finale più lunga di sempre). 27 luglio: lo Sporting Braga vince l'ultima edizione della Coppa Intertoto. 8 agosto – 24 agosto: Pechino ...

Altre definizioni con prendono; luglio; agosto; Quelli da tè comprendono le tazzine; Prendono per... la gola; Si prendono alle fermate; Comprendono Ibiza; La sua festa nazionale è il 14 luglio; Si rivoltarono a Firenze il 20 luglio 1378; Avvenne il 19 luglio 1992: la strage di via __; Accomuna giugno, luglio, agosto e settembre; Per Gigi D'Alessio, in quelle d'agosto cadrà neve; Accomuna giugno, luglio, agosto e settembre; Cosi si augura il ferragosto; Cosi si augura il... ferragosto; Ultime Definizioni