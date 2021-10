La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Amman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIORDANIA

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Amman altri significati, vedi Amman (disambigua). Amman (in arabo ????, ?Amman) è una città di 4 302 000 abitanti della Giordania, capitale e città più popolosa ...

Altre definizioni con capitale; amman; Il mitico fondatore dela nostra capitale; La capitale turca; __ au-Prince : capitale di Haiti; La capitale del Ghana; Purpurei, rossi fiammanti; Certe... che anagrammano lacune; Può esserlo un pelo doloroso e infiammante; San Francesco vi ammansì un feroce lupo; Ultime Definizioni