La definizione e la soluzione di: Non rispettare una direttiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DISATTENDERE

Curiosità/Significato su: Non rispettare una direttiva Comunità europea deve "recepire" la direttiva, cioè adottare proprie politiche di applicazione, usando la direttiva come guida. Di conseguenza, ci potrebbero ...

