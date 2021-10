La definizione e la soluzione di: Il combustibile per stufe e camini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEGNA

Curiosità/Significato su: Il combustibile per stufe e camini rispetto ai camini a camera chiusa e alle stufe in quanto gran parte del calore prodotto (fino al 70%) si disperde nella canna fumaria ed espulso per convezione ...

