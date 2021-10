La definizione e la soluzione di: Si spengono quando non se ne parla più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ECHI

Curiosità/Significato su: Si spengono quando non se ne parla piu contro Dio e contro la natura. I vapori che il fiume sprigiona infatti spengono le fiammelle. Per descrivere gli argini Dante li paragona a quelli dei ...

