La definizione e la soluzione di: Serve per misurare la pressione del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : SFIGMOMANOMETRO

Curiosità/Significato su: Serve per misurare la pressione del sangue sangue ossia la percentuale di volume dei globuli rossi all'interno del sangue serve per capire il grado di capacità di fornire ossigeno ai tessuti. Al contrario ...

Altre definizioni con serve; misurare; pressione; sangue; Senza filo, non serve; Serve il permesso per portarle; Serve per fare paragoni; Serve per fare la punta alla matita; Lo strumento per misurare gli angoli; Apparecchio per misurare gli abissi; Non serve per misurare l'intelligenza; I diabetici devono misurare spesso il suo livello; Così sono i volti dall'espressione più triste; Un'unità di pressione; C'è anche quella a pressione; L'espressione latina con cui si designava l'autorità di Aristotele; Il Lorca di Nozze di sangue; Un'analisi del sangue; Quelle al sangue devono essere poco cotte; Sigla che riguarda i donatori di sangue; Ultime Definizioni