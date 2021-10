La definizione e la soluzione di: Quello di Buona Speranza è in Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAPO

Curiosità/Significato su: Quello di Buona Speranza e in Sudafrica cercando la penisola in cui si trova il Capo, vedi Penisola del Capo. Il capo di Buona Speranza (in portoghese: Cabo da Boa Esperança) è l'estremità meridionale ...

Altre definizioni con quello; buona; speranza; sudafrica; Quello di Rodi era una delle Sette Meraviglie; Quello del cuore è ritmico; E’ letale quello del cobra; E’ noto quello di Caienna; Questo... alla buona; Una persona più che buona; Il fortunato nasce sotto una buona; Ama smodatamente il vino e la buona tavola; Corteggia senza speranza zio Paperone; __, Speranza e Carità; La Speranza era I'ultima; Attesi con la speranza di ottenerli; Città del Capo....in Sudafrica; Il Mandela sudafricano; Gruppo etnico di lingua bantu stanziato in Sudafrica; Gordimer: la scrittrice sudafricana premio Nobel ’91; Ultime Definizioni