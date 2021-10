La definizione e la soluzione di: Preghiamo in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OREMUS

Curiosità/Significato su: Preghiamo in latino traduzione è controversa: potrebbe significare tanto Preghiamo anche per i perfidi giudei quanto Preghiamo anche per i giudei increduli, come discusso nel ...

