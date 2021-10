La definizione e la soluzione di: Oppure per i francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OU

Curiosità/Significato su: Oppure per i francesi (mairie per i francesi) diventa la maison communale, calco dal fiammingo gemeentehuis. Altri termini fiamminghi entrati nell'uso corrente del francese belga ...

