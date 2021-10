La definizione e la soluzione di: Mette in trance un soggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IPNOSI

Curiosità/Significato su: Mette in trance un soggetto provocare uno stato di trance psichica indotto da una sensazione di estasi[senza fonte] , ma alcuni sostengono che il nome trance provenga semplicemente ...

Altre definizioni con mette; trance; soggetto; Mettersi dietro agli altri; Emettere... un mandato di cattura; Rai Movie ne trasmette molti; Mettere in mano; È capace di far cadere in trance; Talmente ripetitivo... da far cadere in trance!; Grossa ruota delle trance; Non soggetto... a norme; Cesare scrisse il soggetto di Miracolo a Milano; Il Pompeo che assoggetto Mitridate; La caratteristica di chi è soggetto a cambiamenti; Ultime Definizioni