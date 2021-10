La definizione e la soluzione di: Il greco in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PI

Curiosità/Significato su: Il greco in geometria pe??f??e?a (perifereia), circonferenza in greco. Nella geometria piana il p {\displaystyle \pi } viene definito come il rapporto tra la lunghezza della circonferenza ...

Altre definizioni con greco; geometria; Ghiannis, famoso poeta greco del 900; Filosofo greco di Efeso; Il romanziere greco del secolo III che scrisse Dafni e Cloe; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte; Una figura come la parabola in geometria; In geometria, area divisa da un'altra da una retta; Nicole, precursore della geometria cartesiana; I dadi in geometria; Ultime Definizioni