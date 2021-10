La definizione e la soluzione di: Gesù vi mutò l'acqua in vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CANA

Curiosità/Significato su: Gesu vi muto l acqua in vino La tramutazione dell'acqua in vino, conosciuto anche come miracolo delle nozze di Cana, è il primo miracolo di Gesù, compiuto durante un matrimonio a ...

Altre definizioni con gesù; mutò; acqua; vino; Lo parlava Gesù; Un appellativo di Gesù; Lasciò condannare Gesù; Gesù vi compi il primo miracolo, trasformando l'acqua in vino; Il leggendario re che mutò le formiche in uomini; Gesù vi mutò l’acqua in vino; Circe la mutò in mostro; Si mutò in oui; Cadute d'acqua; Mescolare acqua e farina; Un'erba che cresce nell’acqua; L'acqua nelle parole composte; Iniziali di Calvino; Un vino rosso catanese; Assolutamente rovinoso; Pregiato vino rosso piemontese; Ultime Definizioni