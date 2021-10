La definizione e la soluzione di: Geni e cretini ne hanno una in comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SILLABA

Curiosità/Significato su: Geni e cretini ne hanno una in comune suddivisione consisteva in: persone eccentriche e impulsive, “mania ragionante”, maniaci istintivi, idioti e cretini. Queste fantasiose teorie non impedirono ...

