La definizione e la soluzione di: Era sede dei giochi istmici in onore di Poseidone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORINTO

Curiosità/Significato su: Era sede dei giochi istmici in onore di Poseidone I giochi istmici, istituiti nel 582 a.C. in onore di Poseidone e del Dio Palemone, si svolgevano in un'area boschiva a sud est dell'istmo di Corinto e ...

