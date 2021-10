La definizione e la soluzione di: Disposta in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RITTA

Curiosità/Significato su: Disposta in piedi che consiste nel costruire una coda con le tessere, generalmente disposte in piedi sul lato più stretto, l'una a breve distanza dall'altra. Si dà inizio ...

Altre definizioni con disposta; piedi; Serie bendisposta e ordinata; Disposta verticalmente; Una non disposta al sorriso; Sensibile o predisposta; Una volta si pigiava con i piedi; Versi di cinque piedi; Dio pastorale dai piedi caprini; Suona con mani e piedi;