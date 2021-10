La definizione e la soluzione di: Un disegno in sezione verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPACCATO

Curiosità/Significato su: Un disegno in sezione verticale come noto, è la sezione della piramide visiva con centro nel punto di vista (occhio dell'osservatore), mentre quella ribaltata è la sezione di una proiezione ...

Altre definizioni con disegno; sezione; verticale; Dànno risalto al disegno; Strumento per il disegno tecnico usato a scuola; Disegno sul muro di città, anche detto murale; Noto programma di disegno tecnico e progettazione; Sezione carnosa del dito; Particolare sezione conica; Intersezione... di razze canine; Sezione obliqua di un cono circolare; Elemento verticale di sostegno a luci o comandi; Termine che definisce una nuvola in verticale; L'asta verticale su cui si issano le bandiere; Piano verticale dietro il canestro nel basket; Ultime Definizioni