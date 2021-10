La definizione e la soluzione di: Discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IPOTERMIA

Curiosità/Significato su: Discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento discesa del volume fino ad esaurimento, anche una discesa di altezza del suono del tamburo. Il motivo è il seguente: l'energia data al momento della percussione ...

