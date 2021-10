La definizione e la soluzione di: La dimostra chi non molla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRINTA

Curiosità/Significato su: La dimostra chi non molla "forza" (seppur non in senso newtoniano), "velocità", "momento", "impeto", "fulcro", "molla" (intendendo lo strumento meccanico ma anche la "forza elastica") ...

Altre definizioni con dimostra; molla; La dimostra il tipo che ci sa fare; Dimostra di esserlo chi pensa positivo; Un aggettivo dimostrativo femminile; Che si dimostrano avversi e ostili; Movimento di molla; Piccolo fermaglio a molla; Non resistere, mollare; La tiene chi non molla; Ultime Definizioni