La definizione e la soluzione di: Così deve tagliare chi non ha tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CORTO

Curiosità/Significato su: Cosi deve tagliare chi non ha tempo L'overcut (dall'inglese cut, "tagliare") è un termine, utilizzato nelle competizioni automobilistiche, per definire una particolare strategia nella gestione ...

