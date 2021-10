La definizione e la soluzione di: Chi ne soffre, è smorto in viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANEMIA

Curiosità/Significato su: Chi ne soffre, e smorto in viso

Altre definizioni con soffre; smorto; viso; Le soffre il corpo o l'anima; Vengono a chi soffre di vertigini; Ne soffre chi ha il fiato maleodorante; Chi ne soffre è temporaneamente giù di voce; Smorto in viso; Slavato, smorto; Smorto, sbiancato; Un colore smorto; L’attore se lo spalma sul viso; Un bene diviso in più parti; Il globo diviso in due; Si dice di incarichi provvisori; Ultime Definizioni