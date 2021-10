La definizione e la soluzione di: Cade in marzo o in aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PASQUA

Curiosità/Significato su: Cade in marzo o in aprile a favore dell'UE. 15 aprile – Iraq: Anche Tikrit, città natale di Saddam Hussein, cade in mano alle forze statunitensi 15 aprile – il parlamento italiano ...

Altre definizioni con cade; marzo; aprile; Casupola cadente; Non è giusto che debbano ricadere sui figli; In secolo e decade; Ha una precisa scadenza; __ di marzo: muore Giulio Cesare; Fine di marzo; Lo è Marzo 1821; di marzo: muore assassinato Giulio Cesare; Una... metà di aprile; Si festeggia il 2 aprile; Prime di aprile; Una costellazione di aprile e di maggio; Ultime Definizioni