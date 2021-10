La definizione e la soluzione di: Andar in clinica privata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INI

Curiosità/Significato su: Andar in clinica privata Spagna. L'infanta Sofía è nata il 29 aprile 2007 alle 16:50 nella Clinica Ruber di Madrid, in seguito a un parto cesareo. Alla nascita pesava 3,3 kg ed era ...

Altre definizioni con andar; clinica; privata; Che può andare a male; Congedare, mandare via; Si nasconde per non andare in prigione; Andare in pensione; La storia clinica reminiscenza platonica; La... clinica degli abiti; C'è quella clinica e quella di spam; Il medico consulta quella clinica; La sfera privata e riservata della persona; Quella privata è un diritto; È privata in un film con Jamie Foxx; Facenti parte della sfera personale e privata; Ultime Definizioni