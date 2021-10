La definizione e la soluzione di: Una pena non comminabile nel nostro Paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CONDANNA CAPITALE

Curiosità/Significato su: Una pena non comminabile nel nostro Paese costerebbe una pena pesantissima, anche se non quella capitale, all'epoca comminabile solo in contesto bellico. Il film è stato girato in una caserma dismessa ...

Altre definizioni con pena; comminabile; nostro; paese; Appena... appena; Appena addormentata; Stanno in pena; Il simbolo della città di Copenaghen; Ex-nostro impero; Sostanza indispensabile al nostro organismo; E' nostro nelle preghiere; Il nostro edelweiss; Il Paese natale di Simenon; E' il Paese del sito Alibaba; Lo era ogni Paese membro del Commonwealth; Nazione, Paese; Ultime Definizioni