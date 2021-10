La definizione e la soluzione di: Sono in sei e in dieci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EI

Curiosità/Significato su: Sono in sei e in dieci dieci comandamenti. I Dieci comandamenti, detti anche decalogo (in ebraico: ???????? ??????????????, assèret hadibrot, 'le dieci enunciazioni'), sono ...

