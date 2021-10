La definizione e la soluzione di: Ingrediente per la bagna càuda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGLIO

Curiosità/Significato su: Ingrediente per la bagna cauda La bagna càuda (AFI ['ba?a 'k???da]), nome piemontese traducibile come "salsa calda" in italiano, è una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese ...

Altre definizioni con ingrediente; bagna; càuda; Un ingrediente per il ragù; Ingrediente della birra; Un ingrediente dell'amaretto di Saronno; La spezia ingrediente del liquore Kümmel; Bagnare d'olio e aceto; Bagna l'ltalia del Sud; Bagna Strasburgo; Un pericolo per i bagnanti; Ultime Definizioni