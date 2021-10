La definizione e la soluzione di: Giudice per le Indagini Preliminari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GIP

Curiosità/Significato su: Giudice per le Indagini Preliminari Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale italiano. Interviene in determinate procedure, nella fase delle indagini ...

Altre definizioni con giudice; indagini; preliminari; Inflitta come una pena dal giudice; Il giudice che dirime dispute di lieve entità; Può disporla un giudice; Un giudice può disporre quello probatorio; Oggetto che ha valore in indagini di polizia; Conduce indagini; Contaminato... come le prove in alcune indagini!; Quello telefonico è analizzato in molte indagini; Sono preliminari quelle del GIP; Frasi introduttive e preliminari; Ultime Definizioni