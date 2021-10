La definizione e la soluzione di: Dopo la prima in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UL

Curiosità/Significato su: Dopo la prima in aula funzionamento dell'aula regolandone l'attività di tutti i suoi organi. Il presidente del Senato esercita le funzioni di presidente supplente in sostituzione ...

Altre definizioni con dopo; prima; aula; Non contano dopo la virgola; Viene in Islanda dopo esse; Un nome frequente dopo Emanuele; In Austria, dopo Vienna e Graz c’è..; I flakes per la prima colazione; La prima... sono io!; 22 Primati del Madagascar dal muso di volpe; __ Anselmi: prima donna ministro in Italia; In aula; L’aula di Montecitorio; Eleganza insieme di scolari in una stessa aula; Il portico-aula di Zenone; Ultime Definizioni