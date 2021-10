La definizione e la soluzione di: Con le sorelle hanno in comune uno solo dei genitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FRATELLASTRI

Curiosità/Significato su: Con le sorelle hanno in comune uno solo dei genitori condividono entrambi i genitori sono detti fratelli carnali, germani o bilaterali. I fratelli che hanno in comune un solo genitore sono detti unilaterali ...

Altre definizioni con sorelle; hanno; comune; solo; genitori; Una delle due sorelle Williams; Una delle sorelle Pascoli; Le hanno nonne e sorelle; Le sorelle sciatrici Nicol e Nadia; Esseri che hanno struttura unicellulare; Hanno accesso al circolo; Le hanno alce e cervo; Hanno per capitale Conakry; Ariano Comune avellinese; Un comune tipo di pile; L'utilizzo in comune; Il comune è proverbiale; Per molti sono solo... billions; Ha come protagonista un solo personaggio; Isolotto di ghiaccio; E' vicina a Iesolo; La firmano i genitori; Ce I'han dato i genitori; Li trasmettono i genitori; Hanno perduto i genitori; Ultime Definizioni