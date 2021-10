La definizione e la soluzione di: La città tedesca nota per le bambole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NORIMBERGA

Curiosità/Significato su: La citta tedesca nota per le bambole Aquisgrana (/akwiz'grana/; in tedesco Aachen; in francese Aix-la-Chapelle; in olandese Aken; in latino: Aquisgranum) è una città tedesca di 248 878 abitanti della ...

