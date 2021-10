La definizione e la soluzione di: Il processo per cui sul fondo di un recipiente si depositano particelle solide in sospensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SEDIMENTAZIONE

Curiosità/Significato su: Il processo per cui sul fondo di un recipiente si depositano particelle solide in sospensione verticale; le prime sono di forma rettangolare le seconde circolari. I fiocchi che si depositano sul fondo delle vasche formano il fango che si può rimuovere raccogliendolo ...

