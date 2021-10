La definizione e la soluzione di: E' mèta di pellegrinaggi in Bosnia-Erzegovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MEDJUGORJE

Curiosità/Significato su: E meta di pellegrinaggi in Bosnia-Erzegovina di Gerusalemme-Terra Santa e Medjugorie in Bosnia ed Erzegovina. Fino ad un secolo fa tutti i pellegrinaggi si svolgevano a piedi. Oggi solo alcuni hanno ...

Altre definizioni con mèta; pellegrinaggi; bosnia; erzegovina; Sono mèta di olivicoltori; Mèta estíva; Mèta balneare presso Castiglione della Pescaia; Mèta senza pari; E' mèta di pellegrinaggi; Una località della Lomellina meta di pellegrinaggi; La capitale della Bosnia ed Erzegovina; Capoluogo dell' Erzegovina; Con l'Erzegovina; I confini dell'Erzegovina; Città dell'Erzegovina famosa per il ponte; Ultime Definizioni