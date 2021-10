La definizione e la soluzione di: Si gonfiano per cantare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RANE

Curiosità/Significato su: Si gonfiano per cantare uno di tipo Veleno. Si evolve da Koffing. È formato da due Koffing fusi insieme; i due si gonfiano e si sgonfiano alternatamente per mischiare i loro gas ...

Altre definizioni con gonfiano; cantare; Dolci... che si gonfiano in spiaggia; Quando cantano si gonfiano; Si gonfiano nelle zampogne; Si gonfiano ridendo; Il cantare delle cicale; Lo fa cantare Osaka; Scrivere e decantare versi; Cantare... come Eminem; Ultime Definizioni