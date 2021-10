La definizione e la soluzione di: Lo dice chi non vuole dire quanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOT

Curiosità/Significato su: Lo dice chi non vuole dire quanto 1935 e il 1955. L'amico Fritz Si dice di persona che, pur essendo nota a tutti, non si vuole nominare. Il modo di dire si riferisce anche a qualcuno di ...

