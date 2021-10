La definizione e la soluzione di: Conquistò l'talia per Giustiniano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NARSETE

Curiosità/Significato su: Conquisto l talia per Giustiniano di Teodorico il Grande. Nel corso della guerra gotica fu occupata da Giustiniano I, che ne fece una colonia militare bizantina. Pochi anni più tardi la ...

Altre definizioni con conquistò; talia; giustiniano; Conquistò il Vello d'Oro; Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia; Conquistò l'Italia per Bisanzio, sotto Giustiniano; Conquistò I'Italia al servizio di Giustiniano; Quella gotica divideva l'Italia; Il dittongo in italiano; Il più lungo fiume d'Italia; Nota radio italiana; Noto generale bizantino sotto Giustiniano; Imperatrice d'Oriente consorte di Giustiniano; L’imperatrice moglie di Giustiniano; Conquistò l'Italia per Bisanzio, sotto Giustiniano; Ultime Definizioni