La definizione e la soluzione di: Conferito per ossequio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ONORIFICIO

Curiosità/Significato su: Conferito per ossequio parlamentari. Il giudizio sulla campagna di privatizzazioni, attuata in ossequio alle teorie economiche maggiormente in auge agli inizi degli anni novanta ...

Altre definizioni con conferito; ossequio; Il titolo conferito a Paul McCartney; Titolo onorifico conferito dal nostro Presidente; Un titolo conferito dalla regina Elisabetta; Lo è un atteggiamento ossequioso e dimesso; Atto d'ossequio; Ultime Definizioni