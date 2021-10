La definizione e la soluzione di: L'antico nome degli stranieri domiciliati in Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : METECI

Curiosità/Significato su: L antico nome degli stranieri domiciliati in Atene Machiavelli nel 1515. Il nome antico Elvezia (lat. Helvetia) proviene dagli Elvezi, una popolazione celtica stabilitasi sull'Altipiano in epoca pre-romana. Gli ...

Altre definizioni con antico; nome; degli; stranieri; domiciliati; atene; Vaso antico; Sorvolò l’oceano Atlantico subito prima di Lindbergh; Dà il nome a un noto canale dell'Atlantico; Antico popolo celtico; Un pronome indefinito; Pronome... egoistico; Ha il nome in bella evidenza nella rivista; Dà il nome a un golfo tra l'Asia e l'Africa; Località balneare sulla Costa degli Estruschi; Il complesso degli organi dello sterzo di un autoveicolo; Un gas degli automobilisti; Due presidenti degli USA; Molti stranieri ne masticano un po'; I calciatori italo-stranieri... una volta; Colui che odia gli stranieri; Stranieri come i frutti mango e papaya; Le consonanti di Atene; Insegnano negli atenei; Formano catene; La città in catene; Ultime Definizioni