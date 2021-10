La definizione e la soluzione di: Duri... come la tibia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSSEI

Curiosità/Significato su: Duri... come la tibia femore e la tibia, perché la loro forma lascia pensare che questa specie fosse già bipede. Lucy era alta circa 1,07 metri, piuttosto piccola per la sua specie ...

