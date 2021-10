La definizione e la soluzione di: Le doppie in azzurro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZR

Curiosità/Significato su: Le doppie in azzurro vengono indicati come gli "azzurri" e la compagine come la "squadra azzurra". La coppia cromatica azzurro e bianco trova le proprie origini nei colori ...

