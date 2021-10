La definizione e la soluzione di: Quelli essenziali.. non servono nell'alimentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OLI

Curiosità/Significato su: Quelli essenziali.. non servono nell alimentazione amminoacidi essenziali (di ca. 20), lipidi con almeno 2 gruppi essenziali di acidi grassi, glucidi di diversi tipi (si presume nessuno essenziale), circa ...

Altre definizioni con quelli; essenziali; servono; nell; alimentazione; Quelli di stampa... non si suonano; Sono quelli che comandano; In quelli balneari ci sono le cabine; In Cina si mangiano quelli di rondine; Fondamentali, indispensabili, essenziali; Semplificare alle linee essenziali; Le parti essenziali dei binocoli; All'insegna di sobrietà ed essenzialità; Servono per nutrirci; Servono ai muratori; Servono per l'ormeggio; Servono per tenere sollevata la legna nel caminetto; Scorre nell'Engadina; Cosi si grida... nell'arena; Le zebre nelle strade; A testa... nelle statistiche; Entrano nell'alimentazione delle renne; Quelli minerali non servono all'alimentazione; Alimentazione regolata; Medico specializzato in scienze dell'alimentazione; Ultime Definizioni