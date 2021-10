La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Baku. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : AZERBAIGIAN

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Baku Trovandosi ad un'altitudine di 28 metri sotto il livello del mare, Baku è la capitale di Stato più bassa al mondo. La città è situata sulla penisola di ...

Altre definizioni con capitale; baku; La capitale somala; Lo Stato africano con capitale N’Djamena; L'Avana ne è la capitale; La capitale nei pressi delle Piramidi; La repubblica caucasica con Baku; Si parla a Baku; Lo era il filosofo Michail Bakunin; Gli abitanti di Baku; Ultime Definizioni