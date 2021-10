La definizione e la soluzione di: E’ tenera per alcuni anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Curiosità/Significato su: E’ tenera per alcuni anni

Altre definizioni con tenera; alcuni; anni; Spunta tenera sul praticello; Da tenera si trasforma in tarda; Era tenera in una commedia con Jim Belushi; La carne più tenera; Lo sono alcuni utensili da taglio per materiali duri; In mezzo ad alcuni; Seguono alcuni vaccini; I daltonici non ne distinguono alcuni; Gli Anni di Ronald Reagan e Margaret Thatcher; Fra Giovanni da Fiesole o_; Il nomignolo del Giovanni grande CT; I rivali degli Armagnacchi nella guerra dei Cent’Anni; Ultime Definizioni